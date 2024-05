Tennis | Internazionali Zheng e Keys approdano ai quarti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Battute Naomi Osaka e Sorana Cirstea. ROMA - La cinese Qinwene la statunitense Madison, rispettivamente teste di serie numero 7 e 18, si qualificano per idi finale deglifemminili di Roma. Negli ottavi,ha sconfitto per 6-2 6-4 la giapponese ed ex numero 1 de

Quello di Tolentino è tra i 20 Top Tennis Club italiani - Quello di Tolentino è tra i 20 Top Tennis Club italiani - I criteri usati hanno tenuto conto dei dati Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e la relativa classifica delle Top School 2023, riguardo al numero di tessere, il numero di campi, il riconoscime ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa Zheng in due set - Tennis, internazionali d'Italia, Osaka eliminata, passa zheng in due set - Qinwen zheng accede ai quarti di finale degli internazionali d'Italia battendo in due set Naomi Osaka con il punteggio di 6-2, 6-4. La cinese, n.7 del torneo, affronterà la vincente tra Coco Gauff e P ...

Internazionali di Roma 2024, attivisti in campo: cosa è successo al Foro Italico - internazionali di Roma 2024, attivisti in campo: cosa è successo al Foro Italico - Attimi di tensione e confusione agli internazionali BNL di Roma 2024: alcuni attivisti sono entrati in campo e hanno protestato.