Tennis | Internazionali Tsitsipas e De Minaur agli ottavi - fuori Rublev

Tabellone maschile allineato al terzo turno in quel del Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali d’Italia 2024 . Quest’oggi ha fatto il suo esordio nel torneo anche anche il campione uscente Daniil Medvedev : 7-5 6-4 il punteggio con il ...

Stefanos Tsitsipas protagonista di un momento di rabbia e violenza in avvio del match contro Struff agli Internazionali di Roma .Continua a leggere

“Uscire dalla Top 10 non è stato facile. Capisci quanto è bello esserci dentro solo quando esci. Ora che sono di nuovo nei dieci, il mio obiettivo è ritornare anche in top 5”. In un’intervista al Corriere dello Sport, Stefanos Tsitsipas fissa i ...