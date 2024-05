Taremi Porto - lacrime al fischio finale | l’attaccante segna il gol vittoria e scoppia a piangere – VIDEO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Mehdito aal triplicedella sfida trae Boavista e non per il gol allo scadere Mehdito aal triplicedella sfida trae Boavista e non per il gol allo scadere. ??? Mehdi, crying tonight as he will leave FC

Penultima giornata di Liga Portugal, il Porto impegnato in casa contro il Boavista per provare a confermare un posto in Europa League. Su Mehdi Taremi , Sergio Conceicao ha fatto una scelta diversa rispetto quella delle ultime partite. obiettivo ...

Um 'Super Dragão' com bilhete dourado. As notas do FC Porto-Boavista - Um 'Super Dragão' com bilhete dourado. As notas do FC porto-Boavista - Os portistas fizeram uma reviravolta tardia diante dos principais rivais da cidade. Regressaram ao terceiro lugar com um golo de Mehdi taremi, que assumiu ser um 'Super Dragão' no final do jogo, apesa ...

O Jogo: «Dragão até ao fim» - O Jogo: «Dragão até ao fim» - O jornal «O Jogo» destaca ao triunfo por 2-1 do FC porto na receção ao Boavista, e diz que «Em jogo de despedida, taremi agarra portistas ao pódio com um suspiro aos 90'+8'».

Por cá: Rafa e Taremi despedem-se com 'estrondo' - Por cá: Rafa e taremi despedem-se com 'estrondo' - Utilizar dados de geolocalização precisos e analisar ativamente as características do dispositivo para fins de identificação. Isto é feito com o objetivo de armazenar e aceder informação num dispositi ...