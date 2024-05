Taremi emozionato | Sarò per sempre uno del Porto - mancherete!

(Di lunedì 13 maggio 2024)presto sarà un giocatore dell’Inter, ma prima vorrà finire al meglio la stagione col. Ieri, ha trovato il suo quarto gol nelle ultime sei partite.? Mehdi, autore del 2-1 decisivo delcontro il Boavista, ha voluto salutare con grande emozione i suoi tifosi per l’ultima partita in casa. L’iraniano sarà un nuovo giocatore dell’Inter: «È stata la mia ultima partita con ila do Dragao, ma la cosa più importante è stata che l’FCsia riuscito a vincere. Cercodi fare del mio meglio ed è stata una serata magica per me perché ho segnato e siamo riusciti a vincere. So che i tifosi sono un po’ tristi con me, ma hodato il massimo per l’FCe continuerò a ...

