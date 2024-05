Taranto - Eziolino Capuano Show | Vicenza al prossimo turno? Allo Iacovone fatica anche il Manchester City

(Di lunedì 13 maggio 2024), allenatore del, intervistato da Antenna Sud, ha commentato il sorteggio del primonazionale dei playoff, che vedrà i pugliesi sfidare il: “? Abbiamo beccato la più forte, avevo la sensazione di incontrare proprio loro. Sarà una sfida affascinante. Sono fiducioso dei miei ragazzi, veniremartedì sarebbe difficileper il Mster. La prepareremo in poche ore e al meglio. Nessuno pensi che siamo battuti”. Scatenato dunque, non nuovo a uscite memorabili, che carica i suoi in vista dell’impegno e ricorda a tutti cosa è accaduto nella regular season: “Ricordo che loro sono arrivati terzi, ma noi nel nostro ...

