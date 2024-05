Tajani non ci sta alla sfida tv Meloni-Schlein | Meglio un confronto all’americana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Il duello tra Giorgiaed Ellyva fatto, ma tenendo conto della par condicio. Non ci sono leader di Serie A e leader di serie B». Antonionon accetta l’esclusione dall’annunciatotelevisivo: sarà uno dei momenti focali della campagna elettorale per la tornata dell’8 e del 9 giugno. E il segretario di Forza Italia ritiene ingiusto escludere i leader degli altri partiti: «C’è una competizione plurale. Alle Europee si vota con il sistema proporzionale. Siccome ogni partito compete con tutti gli altri, va garantito in parti uguali lo spazio televisivo. Sennò si crea uno squilibrio che va contro la legge». Il vicepremier e ministro degli Esteri ne parla oggi, 13 maggio, in un’intervista al Messaggero. Il dibattito Propone, in alternativa al faccia a faccia tra presidente del Consiglio ...