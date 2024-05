Tajani - Giorgetti e le loro opposte ragioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Allegranti Il duellosu superbonus e retroattività, che sta creando non poche frizioni all’interno della maggioranza di governo, è frutto diesigenze. Da una parte c’è il principio di affidamento del cittadino verso lo Stato, rappresentato dal capo di Forza Italia Antonio; dall’altra parte però ci sono esigenze di stabilità di bilancio, rappresentate dal ministro dell’Economia Giancarlo. Sullo sfondo, neanche troppo nascoste, ci sono le elezioni europee e la competizione fra Forza Italia e Lega, per ora testa a testa nei sondaggi. Chi ha ragione? Probabilmente entrambi.ha ragione dal punto di vista giuridico. Non è vero che nel nostro ordinamento le leggi non possono essere retroattive. Il principio di irretroattività, ricorda il ...

