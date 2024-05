Tabellone maschile Internazionali d’Italia Roma 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilprincipaledegli, in programma dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico, a. Il primo favorito del seeding è Novak Djokovic, seguito dal campione uscente Daniil Medvedev. Assente Jannik Sinner, che si è dovuto cancellare per infortunio, ma la pattuglia italiana sarà comunque nutrita: a guidarla Lorenzo Musetti, insieme a tanti giovani interessanti come Nardi, Cobolli e Arnaldi, ma anche tante wild card. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMITERZO TURNO (29) Tabilo b. (1) ...

Quattro atleti lametini al Campionato nazionale Gold Cadetti nella specialità della sciabola maschile - Quattro atleti lametini al Campionato nazionale Gold Cadetti nella specialità della sciabola maschile - Riccione - Al Campionato Nazionale Gold Cadetti nella specialità della Sciabola maschile, valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, l’ASD Circolo Scherma Lametino partecipa con 4 at ...

WWE: Tabellone aggiornato del Queen of the Ring - WWE: tabellone aggiornato del Queen of the Ring - Il prossimo Premium Live Event della WWE sarà King & Queen of the Ring. Lo show si terrà sabato 25 maggio al Jeddah Super Dome della città di Gedda in Arabia Saudita. Spazio Wrestling seguirà lo ...

Internazionali di Roma 2024, attivisti in campo: cosa è successo al Foro Italico - Internazionali di Roma 2024, attivisti in campo: cosa è successo al Foro Italico - Attimi di tensione e confusione agli Internazionali BNL di Roma 2024: alcuni attivisti sono entrati in campo e hanno protestato.