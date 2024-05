(Di lunedì 13 maggio 2024) L'intelligence del Regno Unito ha rivelato l'esistenza di un'russa chiamatadove vengono "reclutate" sopratutto persone provenienti da famiglie di funzionari del Cremlino per operare lontano dalle zone di combattimento

Svelato il segreto della Bars Kaskad, l'unità d'élite dei vip russi in Ucraina - Svelato il segreto della bars kaskad, l'unità d'élite dei vip russi in Ucraina - L'intelligence del Regno Unito ha rivelato l'esistenza di un'unità russa chiamata bars kaskad dove vengono "reclutate" sopratutto persone provenienti da famiglie di funzionari del Cremlino per operare ...