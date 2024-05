Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti di francese - latin - sosteg -o, matematica e ingegneri Ecco gli INTERPELLI

Dalle convenzioni denunciate tra le Università e la fondazione Leonardo Med- Or, passando per l’affidamento dei corsi di educazione civica alle forze militari e alla presenza costante delle stesse forze armate nel mondo scolastico, fino alla ...

L'ultima campanella dell'anno scolastico in Lombardia suonerà tra il 7 e l'8 giugno, ma non per tutte le scuole . Il " Piano Estate ", finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con 400 milioni di euro, offre la possibilità di prolungare le ...

Marrubiu, stagione ricca di eventi per la scuola di musica “Alessandra Saba” - Marrubiu, stagione ricca di eventi per la scuola di musica “Alessandra Saba” - Marrubiu La musica per valorizzare il territorio, il suo patrimonio ambientale e culturale ma anche per unire le comunità locali e per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte. Sono le finalità del ...

“Siete Alfieri della Repubblica”: il presidente Mattarella ha consegnato l’onoreficenza alla seconda C della scuola Matteucci - “Siete Alfieri della Repubblica”: il presidente Mattarella ha consegnato l’onoreficenza alla seconda C della scuola Matteucci - CAMPI BISENZIO - Gli studenti della classe seconda C della scuola secondaria di primo grado Matteucci sono ufficialmente Alfieri della Repubblica. La ...

“Mostri”: successo a Torino per il libro di pedagogia civile di Giovanni Mancinone. Regione grande assente al Salone - “Mostri”: successo a Torino per il libro di pedagogia civile di Giovanni Mancinone. Regione grande assente al Salone - Il libro "Mostri" di Giovanni Mancinone, pubblicato da Rubbettino, ha suscitato grande interesse durante due incontri a Torino. Il primo si è tenuto al Caffè Roberto, con la partecipazione di Roberto ...