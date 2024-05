Superenalotto | centrato un 5 da 96mila euro a Torre Annunziata

Con soli 2 euro spesi su una schedina, un giocatore fortuna to ha fatto tremare il “banco” del SuperEnalotto venerdì sera a Napoli , combinando i numeri giusti per vincere l’intero Jackpot: 101.551.953,21 euro . Napoli baciata dalla fortuna , centrato ...

Superenalotto, i numeri ritardatari del 14 maggio: l’estrazione impossibile. Uscirà il 18 Superstar - superenalotto, i numeri ritardatari del 14 maggio: l’estrazione impossibile. Uscirà il 18 Superstar - Milano, 13 maggio 2024 – Riparte la caccia al SupeEnalotto con il jackpot che vale 20 milioni e 900mila euro: domani sera, martedì sera, infatti sono in palio per chi dovesse centrare il “6”. Certo ...

Superenalotto: centrato un "5" da 96mila euro nel Napoletano - superenalotto: centrato un "5" da 96mila euro nel Napoletano - E ancora grazie al superenalotto: dopo la vincita del jackpot di 101,5 milioni di euro avvenuta a Napoli lo scorso 10 maggio, è festa a Torre Annunziata per un fortunato e per ora anonimo giocatore ...