Superbonus -Tajani | pronti a modifiche

(Di lunedì 13 maggio 2024) 9.15 "Sull'emendamento del Mef prevede di dettare nuove regole anche per i primi 6 mesi del 2024, che ormai sono quasi del tutto trascorsi.Avrebbe un valore retroattivo.Ma la retroattività delle norme mette a rischio la credibilità delle istituzioni,significa allontanare investitori in un Paese che diventa poco affidabile".Lo afferma il vicepremiersul Corsera, dove si dice anche pronto a modificare in Parlamento il testo del Mef. Sulle europee,dice,la sfida tv va fatta tra tutti,non solo tra Meloni e Schlein