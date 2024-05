Superbonus - Tajani non molla la presa | Lavoriamo per presentare modifiche al Superbonus

Superbonus,Tajani: "Io e Giorgetti non abbiamo mai litigato" - superbonus,tajani: "Io e Giorgetti non abbiamo mai litigato" - Così, al Corriere della Sera, il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio tajani, replicando ad una domanda se abbia risolto le tensioni con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul ...

Superbonus, Torto (M5S): “Governi allo sbando a livello regionale e nazionale” - superbonus, Torto (M5S): “Governi allo sbando a livello regionale e nazionale” - ROMA – “Oggi Forza Italia, a livello regionale e nazionale, si lamenta delle decisioni del governo sul superbonus. L’assessore regionale Santangelo e il ministro tajani si sono ...

Perché il governo Meloni si è diviso sul nuovo decreto Superbonus e cosa succede ora - Perché il governo Meloni si è diviso sul nuovo decreto superbonus e cosa succede ora - Ore decisive per il superbonus, che negli ultimi giorni sta agitando la maggioranza. Oggi nuovo vertice al Senato, mercoledì il voto sugli emendamenti in Aula. Non è solo la retroattività a far litiga ...