(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia, con spirito positivo e costruttivo, chiede dil'entrata in vigore dellatax peraumenti di costi per i consumatori e danni per le imprese. Chiediamo anche diper quanto riguarda il. Le leggi si applicano dal giorno in cui entrano in vigore guardando al futuro, non al passato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizioal Gr Rai.

Superbonus: Gasparri, 'evitare norme retroattive e rinviare sugar tax' - Superbonus: Gasparri, 'evitare norme retroattive e rinviare sugar tax' - Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia, con spirito positivo e costruttivo, chiede di rinviare l'entrata in vigore della sugar tax per evitare aumenti di costi per i consumatori e danni per le impr ...

Studenti pro Palestina, nuove occupazioni a Torino. Chiesto lo stop alla complicità con il “genocidio condotto da Israele” - Studenti pro Palestina, nuove occupazioni a Torino. Chiesto lo stop alla complicità con il “genocidio condotto da Israele” - Altre mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina si sommano a quelle già in corso da giorni. Stamane alcune decine di studenti hanno installato delle tende nel cortile del Politecnico di To ...

Superbonus Gasparri: Fi chiede evitare norme retroattive e rinvio sugar tax - Superbonus Gasparri: Fi chiede evitare norme retroattive e rinvio sugar tax - Chiediamo anche di evitare norme retroattive per quanto riguarda il Superbonus. Le leggi si applicano dal giorno in cui entrano in vigore guardando al futuro, non al passato". Lo ha affermato il ...