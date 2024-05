Superbonus - FI | A lavoro su modifiche Sugar ta - l' allarme di Confagricoltura

"Stiamo lavorando con i nostri uffici legislativi per presentare modifiche " sia sul tema " superbonus " sia su quello "sugar tax". Sul superbonus si andrà ad incidere sul tema della " retroattività che, come ha spiegato Antonio Tajani, viola i principi ...

Roma, 29 aprile 2024 – Sulla rampa di lancio, sulla scorta della legge di Bilancio per l’anno in corso, c’è il cosiddetto Superbonus del 120 per cento per le assunzioni stabili. Ma Giorgia Meloni punta a rafforzare e estendere gli sgravi con una ...