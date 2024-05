Superbonus - cosa prevedono le nuove modifiche volute da Giorgetti e perché stanno facendo litigare la maggioranza

(Di lunedì 13 maggio 2024) È ancora una volta ilad agitare il dibattito politico e creare malumori anche tra gli stessi partiti delladi governo. L’ultimo pomo della discordia è un emendamento presentato venerdì 10 maggio e firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo. La modifica prevede che le rate per ottenere le detrazioni fiscali maturate grazie agli interventi effettuati con i bonus edilizi passino da 4 a 10 anni. A mettere sul piede di guerra aziende edilizie e alleati di governo è la retroattività di questa misura, che varrà per tutte le spese realizzate a partire dall’1 gennaio 2024, vale a dire anche nei mesi precedenti alla dilazione dei crediti. Tra i membri dell’esecutivo, è sicuramente il ministro degli Esteri Antonio Tajani la voce più apertamente critica di questa novità. L’emendamento presentato da ...

"Nessuno vuole fare altro debito, bisogna stringere i freni sul Superbonus e io sono d'accordo. Ma le scelta vanno concordate e comunque devono entrare in vigore quando viene approvata la norma. L'effetto retroattivo non è parte di una cultura ...

