Superbonus | Conte - ' non mi pent - diventato capro espiatorio incapacità governo'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - “Non ho mai detto che ilera senza costi per la collettività, ho detto che chi ristruttura lo fa gratuitamente per come era costruito il meccanismo e non ho detto una bugia. Ma non ho mai sostenuto non avesse costi per la collettività, non ho mai mentito. Ciiamo di quella misura? Secondo me, assolutamente no. È solo diventata undell'di questo. Tutte le forze politiche si sono buttate sul carro dele adesso prendono le distanze, soprattutto Giorgetti e Meloni. Parlano solo del costo, non è disonesto non dire il ritorno, non parlare di quel che ha generato?". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeincontrando la stampa estera, rivendicando come, nel settore ...

Superbonus: Conte, 'non mi pento, diventato capro espiatorio incapacità governo' - superbonus: Conte, 'non mi pento, diventato capro espiatorio incapacità governo' - Roma, 13 mag. (Adnkronos) - “Non ho mai detto che il superbonus era senza costi per la collettività, ho detto che chi ristruttura lo fa gratuitamente per come era costruito il meccanismo e non ho dett ...

Edilizia: spalma Superbonus, controlli dei Comuni e le altre novità del governo - Edilizia: spalma superbonus, controlli dei Comuni e le altre novità del governo - Obbligo di spalmare i crediti del superbonus su dieci anni senza retroattività, bonus ristrutturazioni ridotto al 30% dal 2028, maggiore coinvolgimento dei comuni nelle attività di controllo sui bonus ...

Superbonus, Tajani: "Modifiche al decreto in Parlamento". Salvini: "Si troverà una soluzione" - superbonus, Tajani: "Modifiche al decreto in Parlamento". Salvini: "Si troverà una soluzione" - Continua il dibattito sulla norma voluta dai 5 Stelle. Tecnici al lavoro per trovare una sintesi Nel governo continuano le riflessioni per le prossime mosse sul superbonus. Nelle scorse ore è stato pa ...