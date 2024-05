Superbonus | Conte - ‘non mi pent - diventato capro espiatorio incapacità governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – ?Non ho mai detto che ilera senza costi per la collettività, ho detto che chi ristruttura lo fa gratuitamente per come era costruito il meccanismo e non ho detto una bugia. Ma non ho mai sostenuto non avesse costi per la collettività, non ho mai mentito. Ciiamo di quella misura? Secondo me, assolutamente no. È solo diventata undell’di questo governo. Tutte le forze politiche si sono buttate sul carro dele adesso prendono le distanze, soprattutto Giorgetti e Meloni. Parlano solo del costo, non è disonesto non dire il ritorno, non parlare di quel che ha generato?”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeincontrando la stampa estera, rivendicando come, nel settore edilizio, ...