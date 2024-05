Superbike | Il Toprak Razgatlioglu furioso | vendetta con BMW?

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ultimo anno, soprattutto, è stato davvero buoi per, fuori dalla posizioni che contano nel Mondiale dellae separato in casa con Yamaha. Il pilota turco sperava in un suo passaggio in MotoGP, ma il Costruttore nipponico ha sempre tergiversato chiudendogli, di fatto, le porte della classe regina. Il rinnovo contrattuale, contestualmente, non è arrivato e l’anatolico si è prontamente guardato attorno firmando un accordo con, team tedesco che potrebbe approdare nel Motomondiale nel futuro. In sella alla sua nuova moto, l’ex campione del mondo sembra essere rinato in virtù di prestazioni positive che lo hanno traghettato, fin qui, al secondo posto della classifica piloti. Una, servita fredda, al suo vecchio marchio che arranca....

Una decisione ispirata, almeno per adesso. Non era semplice imporsi, immediatamente, in sella alla nuova moto, abbracciando una realtà diversa dopo anni in Yamaha, ma Toprak Razgatlioglu sembra essere riuscito a connettersi fin da subito con il ...

