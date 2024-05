Super netturbini dello Zodiaco pronti alla missione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo scorso 28 febbraio la navicella spaziale della NASA Timed è passata a meno di 10 metri dal satellite russo dismesso Cosmos 2221. L’eventuale scontro dei due satelliti, pesanti diversi quintali e orbitantivelocità di diverse migliaia di chilometri all’ora, avrebbe prodotto un numero inimmaginabile di detriti spaziali, veri e propri proiettili che avrebbero potuto far esplodere o rendere inservibili altri satelliti creando una sorta di reazione a catena le cui conseguenze sono state descritte sul piano teorico da un astrofisico della NASA, Donald Kessler, negli anni Settanta. Conseguenze tali da meritare un nome, “Sindrome di Kessler”, appunto, non proprio rassicurante. La velocità di un proiettile sparato da una carabina di precisione (calibro 223), per esempio, è di circa 4.390 km/h, abbastanza veloce da coprire la distanza di 11 campi da calcio in un solo ...