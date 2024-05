Super Lig made in Inter | il clamoroso dato che riguarda i marcatori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Istanbul non rappresenta un bel ricordo per l’ma nella città più famosa della Turchia sta andando in scena un doppio derby a forti tinte nerazzurre. La settimana più importante dellaLig turca è appena iniziata e gli exsanno già cosa fare per imporsi da protagonisti ISTANBUL – A due giornate dalla fine, laLig continua a regalare emozioni tanto quanto la Serie A e probabilmente anche di più. E ha forti tinte nerazzurre. Quelle dell’che fu. A differenza dell’Italia, in Turchia non si conosce ancora la squadra campione. E tutto ciò nonostante il Galatasaray abbia 99 punti e venga da una serie di 18 vittorie consecutive! Tutto per “colpa” del Fenerbahce, che segue a ruota e sogna la beffa. Nel weekend, infatti, si giocherà lo scontro diretto nella stracittadina di Istanbul. ...