Sulle note della Maggiolata Lucignanese | carri fioriti - folclore ed emozioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 12 maggio 2024 – C’è grande attesa per scoprire idi Porta San Giusto, Porta Murata, Porta San Giovanni e Via dell’Amore, i cantieri pronti ad esibire le loro creazioni a tema “Generi musicali”. L’edizione numero 85prenderà il via giovedì 16 maggio con la tradizionale serata inaugurale che prevede la sfilata lungo le vie di Lucignano del Corteo Storico, del Gruppo Folcloristico eBanda Rosini di Lucignano, con esibizione finale in Piazza delle Logge. Al rinnovamento del Comitato organizzatore, presieduto da Guido Perugini, che succede a Massimo Casini, recentemente scomparso, fa da contraltare un programma che si ripropone in continuità con la tradizione di grande successomanifestazione. La prima ...