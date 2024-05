Sugar tax Palumbo Cisal | Balzello dannoso - a rischio 500 posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)tax.): ” si rischia un’ emorragia occupazionale soprattutto nelle regioni del meridione d’Italia” Un nuovosi appresta ad entrare in vigore dal prossimo 1° luglio, si tratta della cosiddettatax; inizialmente introdotta con la legge finanziaria del 2019 e successivamente rinviata. La misura che impatterà sulle bevande zuccherate, le quali per i prossimi due anni saranno tassate di 5 centesimi al litro, fa registrare importanti stroncature sia nel campo dell’impresa che tra gli esponenti del governo. Per Confindustria “aumenterà la fiscalità del 14% su ogni litro di prodotto” ed andrà ad impattare sul calo dei volumi del 5%. Ad alzare i toni ci ha pensato il segretario di Forza Italia Antonio Tajani secondo il quale – laTax non comporta ...