Sugar tax - Giorgetti dà via libera all’avvio dell’imposta ridotta da luglio Ma la relazione tecnica è diversa | Rinviata al 2026

(Di lunedì 13 maggio 2024) Corto circuito sull’entrata in vigore dellatax in formadall’1, uno dei motivi di tensione tra il ministro dell’Economia Giancarloe Forza Italia insieme allo spalma crediti del Superbonus. Ladell’emendamento governativo al dl sulle agevolazioni fiscali in edilizia depositato nella notte tra venerdì e sabato dice infatti il contrario rispetto al contenuto del testo firmato dall’esponente leghista. Sostiene che il comma 7 dell’articolo 9 bis, introdotto nel testo dal governo, è volto “a differire, dal 1°2024 al 1°, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttivesul consumo delle bevande analcoliche edulcorate ...

Sarà il 2024 l’anno dell’entrata in vigore della Sugar tax? Se non ci saranno nuovi rinvii da parte del governo, l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate scatterà a partire dall’1 luglio 2024. Fino a poche settimane fa, si dava per scontata ...

