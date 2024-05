Sugar Tax - da luglio si aggiornano le imposte I produttori protestano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2020, la cosiddetta “Tax”, tassa sui prodotti zuccherati, è stata più volte posticipata. Di recente, le modifiche contenute nell’emendamento del Decreto legge al Superbonus ha visto i leader italiani Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti ridurne l’aliquota. Per i prodotti finiti, l’imposta è stata dimezzata da 10 euro per ettolitro (10 centesimi di euro per litro) a 5 euro per ettolitro (5 centesimi per litro). Per i concentrati destinati a essere diluiti, la tassa è stata ridotta da 0,25 euro a 0,13 euro per chilo. La riduzione dellaTax è un tentativo di bilanciare le esigenze fiscali con quelle economiche e di mercato. La discussione è ancora aperta su quanto effettivamente questa tassa influenzerà il consumo di bevande zuccherate e il benessere economico del settore delle bevande in ...