(Di lunedì 13 maggio 2024) 48 giorni, 7 ore, 58 minuti, 4 secondi...48 giorni, 7 ore 58 minuti 3 secondi: è unorologio con un conto alla rovescia per l'arrivo dellaTax sulle bevande quello che, l'associazione italiana delle industria delle bevande analcoliche, hato ad una settantina tra politici, esponenti di governo e giornalisti. La tassa, sospesa dopo la sua approvazione e rta per diverse volte, scatterà il primo luglio ed è ora al centro del confronto politico legato al maxiemendamento del governo. La copertina della confezione ha l'hashtag #NoTax e la scritta 'il tempo sta scadendo'. All'interno uncentrato sul primo luglio e un biglietto di spiegazione. "Questo- spiega nel testo il presidente di ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non è immaginabile che il costo della Sugar tax venga assorbito dall'industria, per cui c'è da aspettarsi un incremento dei prezzi con danni" da un lato "per i consumatori che acquisteranno di meno, noi stimiamo volumi ...

"Auspico faccia fine plastic tax. Norma aumenterà fiscalità del 14% per litro bevanda, colpita 100% produzione" "Non è immaginabile che il costo della Sugar tax venga assorbito dall'industria, per cui c'è da aspettarsi un incremento dei prezzi con ...

Sugar tax: Assobibe invia il timer con il countdown - sugar tax: assobibe invia il timer con il countdown - 48 giorni, 7 ore, 58 minuti, 4 secondi...48 giorni, 7 ore 58 minuti 3 secondi: è un timer orologio con un conto alla rovescia per l'arrivo della sugar Tax sulle bevande quello che assobibe, ...

Sugar Tax, rincari in vista per le bibite zuccherate - sugar Tax, rincari in vista per le bibite zuccherate - Sembra inevitabile: le bibite analcoliche zuccherate costeranno di più. Nel mirino tutte le bevande con dolcificanti, non solo quelle con lo zucchero in senso proprio. Di quanto esattamente sarà ...

“Autogol Sugar Tax: mini gettito, ma grande danno per un settore che dà lavoro a 84mila persone” - “Autogol sugar Tax: mini gettito, ma grande danno per un settore che dà lavoro a 84mila persone” - La retroattività delle norme per il Superbonus e la sugar tax dividono il governo. Questa volta a minacciare uno strappo è Forza Italia che annuncia la propria volontà di votare contro al decreto in C ...