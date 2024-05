Sugar tax, apertura per lo slittamento al 1° luglio 2025 - sugar tax, apertura per lo slittamento al 1° luglio 2025 - Rinvio di un anno della sugar tax. Il debutto della tassa sulle bibite zuccherate scatterebbbe così solo dal 1° luglio 2025. Posticipare l’entrata in ...

Sugar Tax, cos’è l’imposta sulle bevande zuccherate, quando entra in vigore e la risposta dei sindacati - sugar Tax, cos’è l’imposta sulle bevande zuccherate, quando entra in vigore e la risposta dei sindacati - La sugar Tax entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2024: quali bibite riguarda e come cambieranno i prezzi Ecco come funzionerà.

Will Smith sceglie Stefano Sollima come regista di Sugar Bandits - Will Smith sceglie Stefano Sollima come regista di sugar Bandits - Will Smith interpreterà e coprodurrà il thriller d'azione sugar Bandits, su dei vigilanti a Boston che combattono il traffico di droga. Sarà Stefano Sollima ancora in trasferta americana, dopo Soldado ...