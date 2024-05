Successo per l’Ecoday

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024)è la voglia di stare all’aria aperta, è l’inizio della bella stagione e la libertà per i più giovani di muoversi in tutta sicurezza, nel cuore della città. È sempre unannunciato l’evento che chiude al traffico viale Trento per un giorno intero, tra musica, riflessioni ambientaliste, ginnastica, cultura, arte, volontariato, buona cucina e persino un calcio balilla umano, a sfidarsi tra padri e figli. A ruba la trippa cucinata dal centro sociale Villa Vitali, un must imperdibile, presi d’assalto tutti gli spazi parcheggio intorno a Viale Trento, tante le parallele che hanno consentito di far defluire il traffico, alla fine un giorno così fa capire che senza macchine si sta bene.