Successo di pubblico per THiNK a Figline Valdarno

(Di lunedì 13 maggio 2024)e Incisa (Fi), 13 maggio 2024 - Era evidente già dal primo giorno che la quarta edizione di, il festival della cultura digitale di, avrebbe superato il record di presenze. Complice il bel tempo e il tema dell’intelligenza artificiale, in migliaia si sono riversati nel centro del paese per partecipare a workshop, giochi liberi, tornei, esperienze VR, richiedere assistenza digitale e mangiare allo street food. Molto apprezzato anche il “palazzo delle esperienze" al Pretorio di, dove oltre alla mostra sulla storia dei videogame, era possibile interagire e giocare con vecchi videogame, flipper, cabinati vintage, ascoltare musica su un jukebox, viaggiare nel metaverso, grazie ai visori con giochi ed esperienze artistiche, giocare ainvasion, istruire l’intelligenza ...

Figline e Incisa (Fi), 08 maggio 2024 – Ricco fine settimana di eventi a Figline e Incisa , che tra le tante proposte, dal 10 al 12 maggio ospita la quarta edizione di Think – Festival della Cultura Digitale. Ma ci sono iniziative per tutti i ...

Tutti pazzi per il digitale e le “intelligenze” di THiNK, successo di pubblico per la quarta edizione - Tutti pazzi per il digitale e le “intelligenze” di think, successo di pubblico per la quarta edizione - Si è concluso il Festival dedicato alla cultura digitale che per tre giorni a animato figline con eventi, workshop, laboratori, concerti e una mostra dedicata alla storia dei videogame ...

Intelligenza artificiale e videogame. A Think, si celebra la cultura digitale - Intelligenza artificiale e videogame. A think, si celebra la cultura digitale - Boom di visitatori, ben oltre le più rosee aspettative, per think, il festival della cultura digitale che da due giorni ha invaso il cuore di figline. Tanto che in piazza Ficino, l’area gaming coi suo ...

Il duo indie Legno al Teatro Garibaldi per THiNK - Il duo indie Legno al Teatro Garibaldi per think - Il festival della cultura digitale propone il concerto del duo formatosi in Toscana con biglietto gratuito per gli under 30 che si prenotano entro domani ...