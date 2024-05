Su Twitter, la disinformazione su QAnon è cresciuta di oltre il 1200% - Su twitter, la disinformazione su QAnon è cresciuta di oltre il 1200% - In un solo anno, fake news e bugie legate a una delle teorie più ridicole, assurde e pericolose dei tempi moderni sono aumentate a dismisura sul social ...

La carne coltivata fa paura agli Stati Uniti: dopo la Florida, anche l'Alabama la vieta (e il Texas ci pensa) - La carne coltivata fa paura agli Stati Uniti: dopo la Florida, anche l'Alabama la vieta (e il Texas ci pensa) - L'Alabama è diventato il secondo Stato a imporre il divieto di produrre carne coltivata, ma potrebbero arrivarne anche altri, come il Texas ...

Fake news, in Europa ogni Paese ha le sue preferenze - Fake news, in Europa ogni Paese ha le sue preferenze - La diffusione della disinformazione può dipendere dall’argomento e dallo Stato in cui si diffonde, con notevoli differenze tra Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Sulla rivista Plos One i risulta ...