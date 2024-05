Studentessa vincitrice esclusa dall' Erasmus | Scuola condannata dal Tar

(Di lunedì 13 maggio 2024) Teramo - Unadellaprimaria Zippilli-Noè Lucidi di Teramo è stata penalizzata nel concorso per il progetto "+" a causa della decisione delladi attribuire punti extra agli studenti che avrebbero proseguito gli studi nello stesso istituto. La famiglia dellaha presentato ricorso al Tribunale amministrativo dell'Aquila, ottenendo la condanna dellae l'annullamento degli atti che prevedevano questa discriminante. Il Tar ha rilevato una mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei punteggi, sottolineando l'importanza di criteri chiari e preventivamente definiti in ogni concorso pubblico. leggi tutto

La ragazza ha denunciato il 67enne dopo un percorso con una psicologa. L'uomo ha Abusa to di lei mentre si trovava a scuola , in un'occasione chiudendola in bagno.Continua a leggere

Apprezzamenti non graditi, veri e propri pedinamenti nei corridoi e infine la violenza vera e propria nei bagni . Un incubo quello in cui è caduta una ragazzina di 13 anni,...

Premiati i ventuno studenti della provincia vincitori dei Giochi matematici - Premiati i ventuno studenti della provincia vincitori dei Giochi matematici - I ventuno giovani studenti della provincia di Catanzaro ... sotto la scrupolosa sorveglianza dei docenti referenti delle varie scuole, e mettendo in pratica il proprio talento e la propria passione ...

TRENTO, L’ECONOMIA - TRENTO, L’ECONOMIA - Nuovo appuntamento anche con “Economy Kids”, il progetto di 24 ORE Cultura e Radio 24 dedicato agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di ...

Lombardia, 200 studenti in sede Regione per celebrare De Gasperi - Lombardia, 200 studenti in sede Regione per celebrare De Gasperi - Milano, 13 mag. (askanews) – “Alcide De Gasperi è una figura chiave della nostra storia ed è fondamentale che i giovani ne abbiano contezza, dialogando e ragionando su temi e idee che si confermano pi ...