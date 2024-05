Stretta sull’inquinamento dei camion | via libera dall’Unione europea - l’Italia con Polonia e Slovacchia vota contro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arriva l’approvazione definitiva dei Paesi Ue allasulle emissioni di anidride carbonica per i nuovi veicoli pesanti, che punta a includere tutti questi tipi di veicoli, compresipiù piccoli, autobus urbani, pullman e i rimorchi. E, insieme a, mentre l’Europa va avanti. Almeno stavolta. Si applicheranno, infatti, agli autocarri medi, aisuperiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus privati gli obiettivi del nuovo regolamento, che prevede un taglio del 45% delle emissioni al 2030, del 65% al 2035, e del 90% al 2040, oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente per ipesanti di peso superiore a 16 tonnellate. Per i nuovi bus cittadini è invece ...

