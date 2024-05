Stranieri - cittadinanza onoraria e tutele per la casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lavorare per dare rappresentanza a chi non ce l’ha. E’ l’impegno del Pd e in particolare della capolista Maria Logli. I dem partono dai numeri: Prato è la città più multietnica d’Italia. Qui risiedono 125 nazionalità, "tanto che il 25% della popolazione residente non ha laitaliana e per questo non può votare". Ma il Partito democratico intende dare a tutte queste persone rappresentanza politica. In particolare si pensa, come riporta una nota di Logli, ad iniziative di valenza simbolica e significato politico, come l’idea di introdurre "ius soli e ius culturae in chiave locale, conferendo cioè ladel Comune di Prato a chi nasce o risiede da anni in città e con alle spalle un ciclo scolastico o formativo". Nell’ambito della giustizia sociale, i dem pensano poi all’introduzione di forme di tutela ...