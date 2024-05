Stralegnanese - festa dello sport Record di runner per il Centenario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) LEGNANO (Milano) La U.S. Legnanese 1913 ha inaugurato la stagione del running. A dare il via alla gara podistica, aperta a tutti gli appassionati di corsa, il sindaco Lorenzo Radice insieme al presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi. Erano oltre 1.500 is alla partenza della, con al seguito la fanfara dei bersaglieri di Legnano, presente poi in largo Tosi. Due i percorsi: quello da 5 chilometri e quello da 10, con mezza città chiusa al traffico, grazie alla presenza sul tracciato di una dozzina di agenti della polizia locale e di 35 volontari della Protezione civile, dell’Associazione nazionale carabinieri e polizia di Stato, oltre ai medici e paramedici della Croce rossa, presente anche con i soccorritori in bici. Un’edizione speciale quella andata in scena nel 2024, per ildella città ...