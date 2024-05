Storia diplomatica | Flavio Decio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024)è stato un politico bizantino. Appartenente alla famiglia dei Decii,era figlio di Basilio Venanzio (console del 508) e fratello diPaolino (console nel 534). Fu nominato console ordinario senza collega nel 529. Nel dicembre 546 era patricius a Roma, quando fuggì dalla città, assieme a Bessa e Basilio, in occasione dell’arrivo del re dei Goti, Totila; è probabile che, come gli altri, si sia rifugiato a Costantinopoli. Quando, dopo aver bevuto il sakhè quale ultimo gesto rituale, i giovani piloti giapponesi si gettavano a bordo dei loro Zero imbottiti di esplosivo sulle portaerei statunitensi impegnate nelle acque del Pacifico, sacrificando in un estremo atto di coraggio la propria vita in onore dell’imperatore Hirohito e del Sol Levante, essi erano probabilmente consci del fatto che la ...