Steve Buscemi aggredito di notte a New York - l' attore colpito in faccia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) -a New. L'di 'Fargo' si trovava a Manhattan, stava passeggiando nel quartiere di Kips Bay quando è statoinda uno sconosciuto. E' accaduto intorno a mezza. All'arrivo della polizia, la star 66enne presentava lividi, gonfiore e sanguinamento all'occhio sinistro. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili. Le indagini sono ancora in corso e al momento non sono stati effettuati arresti. L'addetto stampa diin una nota inviata a Nbc News ha dichiarato: "sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste che un evento del genere sia accaduto mentre si trovava per le strade di New ...

