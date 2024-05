Steve Buscemi aggredito a New York da uno sconosciuto ed è già capitato ad altre star

(Di lunedì 13 maggio 2024)è statoa Manhattan, mentre camminava per strada, lo scorso mercoledì, in pieno giorno, da unoche lo ha colpito al viso. Un addetto stampa dell’attore ha confermato la notizia domenica e ha spiegato a Fox News Digital che si è trattato di un atto di violenza assolutamente immotivato, ma adessosta meglio e ha apprezzato i numerosi messaggi di supporto dei fan, sebbene sia ancora frastornato per ciò che gli è. Sul suo profilo Instagram, l’attore de Le Iene non ha parlato dell’aggressione, ma nelle stories ha condiviso un articolo in cui si parla dell’accaduto. Dopo l’aggressione, avvenuta poco prima di mezzogiorno nell’area di Kips Bay,è stato trasportato al vicino Bellevue Hospital, dove gli sono state ...

