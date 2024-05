Stellantis testerà le batterie Litio-Zolfo di Lyten - che puntano a rivoluzionare il mondo dell' elettrico

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha inviato ae altri produttori i primi campioni di, per una lunga tornata di test. Parliamo didalla densità energetica enorme, che non utilizzano nichel o cobalto...

La questione delle gigafactory sta diventando ormai un tema fondamentale nel processo di elettrificazione del parco auto in Europa e Usa, non solo per quanto concerne l’aspetto economico, sociale e le perplessità sulla vera natura della concorrenza ...

Stellantis e Catl, colosso cinese del settore, hanno firmato un Accordo per la fornitura di batterie LFP, litio-ferro-fosfato, che alimenteranno auto piccole e compatte, ovvero dei Segmenti B e C, in Europa. Carlos Tavares, Ceo del Gruppo ...

Dazi più alti sulle auto cinesi, per Stellantis può essere una buona notizia: ecco perché - Dazi più alti sulle auto cinesi, per stellantis può essere una buona notizia: ecco perché - Gli Usa stanno per annunciare dazi quadruplicati sulle auto elettriche cinesi e anche l’Europa potrebbe presto alzare i suoi. In scia a questo stellantis a Piazza Affari guadagna: perché può essere un ...

