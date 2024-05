Stasera Travaglia finisce in ospedale con due pallottole in corpo Niente paura - a sostituirlo in agenzia ci pensa Palitha

Si avvia verso la conclusione Il Clandestino. La serie tv originale (nel senso che non è tratta da un libro, come quasi tutte le altre) di Rai 1, torna stasera in tv alle 21.30 con la quinta e penultima puntata . ...

Il Clandestino, stasera la penultima puntata della serie con Edoardo Leo: Luca finisce in ospedale - Il Clandestino, stasera la penultima puntata della serie con Edoardo Leo: Luca finisce in ospedale - Battute finali per Il Clandestino. stasera in tv alle 21.30 su rai 1 va in onda il quinto e penultimo appunatmento della serie tv con Edoardo Leo nei panni di Luca travaglia ex ispettore ...

Il Clandestino, batosta per Travaglia: tradito da una persona insospettabile - Il Clandestino, batosta per travaglia: tradito da una persona insospettabile - Le anticipazioni della quinta puntata de Il Clandestino di stasera 13 maggio Tutto è pronto per la penultima puntata della fortunata serie tv con ...

Il Clandestino, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - Il Clandestino, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - Il primo episodio della serata ha come titolo "La notte". Luca travaglia è in preda ai sensi di colpa e si confronta con Sergio Bonetti. La decisione del protagonista è quella di interrompere le cure ...