Square Enix annuncia il nuovo piano aziendale a medio termine

(Di lunedì 13 maggio 2024) che avrà inizio a partire dal 1 maggio 2025 e si concluderà il 31 marzo 2027. DenominatoReboots and Awakens: 3 Years of Foundation-Laying for Long-Term Growth, l’obiettivo delè di superare le difficoltà legate al basso profitto generato dai giochi e rallentare lo sviluppo di titoli per smartphone e affrontare alcune lacune nell’infrastruttura dell’azienda stessa. Ilsarà suddiviso in quattro pilastri: il primo è focalizzato sul migliorare la produttività ottimizzando lo sviluppo nel segmento Digital Entertainment (DE). Si prosegue poi con il mettere in atto una strategia multipiattaforma. Il secondo obiettivo è proprio quello di costruire dei punti di contatto costanti con i clienti e intensificare le vendite digitali. Il terzo pilastro è improntato sulla ...

