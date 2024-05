Spruzzano spray al peperoncino in una scuola media | soccorsi in azione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 – Momenti di paura, questa mattina, allaMatteo Ricci di via Lovere, nel quartiere QT8 di Milano: alcuni studenti hanno improvvisamente accusato sintomi di irritdaurticante. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118, oltre ai carabinieri e alla polizia locale. Almeno otto ragazzi tra i 12 e 13 anni, sono stati assistiti sul posto. Tutti presentavano i classici sintomi da intossicper aver respirato lourticante. Uno di loro è stato portato in ospedale ma non è in gravi condizioni. Come riferito dagli agenti di polizia locale, si è trattato dial, probabilmente spruzzato da qualcuno all’interno dell’istituto.

