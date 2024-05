Spotify e l’opzione dei testi a pagamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 –starebbe testando la restrizione dell’accesso aidelle canzoni. Lo segnalano alcuni utenti su Reddit, che hanno notato come la piattaforma di streaming musicale aveva iniziato a mettere un limite mensile alla visualizzazione deiin alcuni mercati. Finora la funzione era disponibile anche agli user che utilizzavano il servizio gratuitamente, ma se la modifica entrerà ufficialmente in vigore, la visualizzazione illimitata deidelle canzoni sarà riservata agli abbonati Premium. Gli utenti di Reddit hanno sottolineato che per molti non si tratta di una semplice comodità. Diverse persone con completi o parziali problemi all’udito raccontano come la possibilità di visualizzare idirettamente nell’app rende il servizio più accessibile per loro. Quello ...