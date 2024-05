Spogliatoi Il vicepresidente Bizzarri | Passaggio meritato Adesso viene il bello - la strada è ancora lunga

(Di lunedì 13 maggio 2024) "E’ stata una qualificazione sofferta, ma meritata – è l’analisi a fine gara del vice presidente Ennio– E’ stato necessario sobbarcarci le fatiche dei supplementari, ad ogni modo il risultato è giusto.comincia il. Dopo una stagione stupenda e il trauma della retrocessione,abbiamo l’occasione di ritornare in Promozione. Sappiamo che lae molto difficile, ma a noi piacciono le imprese. Ringrazio tutto lo staff tecnico e giocatori per la disponibilità al sacrificio e la fiducia nella società, cosa niente affatto scontata di questi tempi". Ammette la superiorità dei ferraresi Fabio Onestini, allenatore del Persiceto. "Ildella X Martiri ci sta – commenta con sportività il tecnico bolognese – ...

Chi difende Toti, chi si allarma, da Bizzarri a Vergassola: «Ora la Liguria non si fermi» - Chi difende Toti, chi si allarma, da bizzarri a Vergassola: «Ora la Liguria non si fermi» - E adesso è tutto un mescolarsi di civismo e orgoglio, «a leggere di Genova e della Liguria finite sulle prime pagine del mondo in questo modo», sospira Matteo Bassetti, l’infettivologo dell’ospedale S ...

Luca Bizzarri spezza una lancia a Toti: “Amici veri non ne aveva” - Luca bizzarri spezza una lancia a Toti: “Amici veri non ne aveva” - BOLOGNA - La Liguria è caduta in basso “Vedremo, vedremo… adesso è troppo presto per dirlo”. Parola (che non ti aspetti) di Luca bizzarri, ...