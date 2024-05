Spinta al lavoro etico con la nuova pizzeria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un nuovo locale in centro storico a San Miniato. Un arrivo che si carica di significati, perchè l’attività è frutto dell’impegno di Shalom che promuove ile ricolge un’attenzione speciale alle persone più deboli e fragili dell Tantissime persone sono intervenute per l’inaugurazione dellarealizzata dalla Cooperativa Verso il Futuro arl, costituita in seno al Movimento Shalom, che già gestisce il Caffè Bistrot Bonaparte. "Un ringraziamento a tutti gli intervenuti e in particolare al sindaco Simone Giglioli – spiega una nota del movimento – che è voluto essere presente nonostante i numerosi impegni del periodo pre-elettorale insieme all’assessore Loredano Arzilli. Una menzione speciale per Renzo Ulivieri che ha partecipato come ospite d’onore per il taglio del nastro". La benedizione dei ...