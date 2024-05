Spagna - i socialisti trionfano in Catalogna e Sanchez esulta | L’inizio di una nuova era

Le elezioni Europee del prossimo giugno forniranno indicazioni importanti alle grandi famiglie politiche del Vecchio Continente, ma per alcuni si riveleranno foriere di bilanci do loro si. L’ alle anza progressista dei socialisti e Democratici, ...

Roma, 12 mag. (askanews) – Il candidato del Partito Socialista della Catalogna , Salvador Illa, è in vantaggio vinto nelle elezioni in Catalogna con un risultato di 37-40 seggi, che gli permetterebbe di governare con la sinistra se raggiungesse un ...

Catalogna, vince il candidato socialista Salvador Illa. Indipendentisti in minoranza per la prima volta da 13 anni - Catalogna, vince il candidato socialista Salvador Illa. Indipendentisti in minoranza per la prima volta da 13 anni - Vittoria netta per i socialisti spagnoli di Pedro Sanchez in Catalogna. Con il candidato a governatore Salvador Illa, sono la prima forza politica della regione davanti al partito indipendentista Junt ...