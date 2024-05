Sospetti sulla salute di Kate | Le sue condizioni sono più gravi di quanto ci dicono

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nonostante le rassicurazioni del principe William,non sarebbe in via di guarigione, anzi, le suesarebbero peggiorate

Nel corso dell’ultima puntata del programma Porta a Porta , uno degli argomenti discussi in studio è stato il mistero sulle condizioni della principessa Kate Middleton , alle prese con una durissima battaglia contro il cancro. Bruno Vespa ha ...

Kate Middleton, chi saranno le sue dame di corte Dalla sorella Pippa a Rebecca Deacon (il suo braccio destro) - kate Middleton, chi saranno le sue dame di corte Dalla sorella Pippa a Rebecca Deacon (il suo braccio destro) - kate Middleton sarà la futura regina d'Inghilterra. Un futuro che - secondo alcuni - è sempre più vicino, data la malattia del 75enne re Carlo. E proprio per ...

Re Carlo trova la sostituta di Kate per gli eventi pubblici. Chi è - Re Carlo trova la sostituta di kate per gli eventi pubblici. Chi è - Colpita da un cancro, kate rimarrà lontano dalla vita pubblica ancora a lungo. Re Carlo la sostituisce con un altro membro della Royal Family ...

Kate Middleton, come sta la principessa «Le sue condizioni sono più gravi di quello che si dice» - kate Middleton, come sta la principessa «Le sue condizioni sono più gravi di quello che si dice» - Cosa potrebbe accadere tra qualche giorno. C’entra il figlio ‘preferito’ Harry Se infatti pare che kate possa essere stata operata da un'equipe italiana, si vocifera che in realtà le sue condizioni ...