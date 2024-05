Sondaggio - Trump davanti a Biden in 5 su 6 stati in bilico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Donalde'a Joein cinque su seiintra gli elettori registrati. E' quanto emerge da uno dei sondaggi del New York Times/Siena Poll, che mostra anche un'erosione del sostegno al presidente tra i giovani e gli elettori non bianchi, scontenti per l'economia e la guerra a Gaza. Il duello appare più serrato tra i probabili elettori, dove il tycoon resta in testa sempre in cinquema il presidente è in vantaggio in Michigan, mentre resta indietro solo di poco in Wisconsin e Pennsylvania. Nel duello tra gli elettori registratiè avanti solo in Wisconsin (47% a 45%), mentreguida in Pennsylvania (47% a 44%), Arizona (49% a 42%), Michigan (49% a 42%), Georgia (49% a 39%) e Nevada (50% a 38%). I risultati sono ...

New York , 20 aprile 2024 - È morto l'uomo che ieri si è dato fuoco davanti al tribunale di New York dove da lunedì è in corso il processo contro Donald Trump , accusato di aver occultato pagamenti per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stormy ...

