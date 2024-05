Sondaggi - intenzioni di voto | giù il centrodestra FdI saldo al primo posto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ancora giù le preferenze per Fratelli d’Italia. Per la terza settimana di fila il partito di Giorgia Meloni subisce una flessione anche se restaalposto in classifica con il 26,8% delle preferenze. Cala anche Forza Italia che ora torna al terzo posto a vantaggio della Lega che, con l’8,3%, torna alla seconda posizione. Questo è quanto emerge da uno realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il Pd resta sempre il secondo partito, recuperando anche alcune posizioni (oggi è al 20,7%), stabile invece il Movimento Cinque Stelle che si aggira intorno al 16%. E gli altri? AVS stabile al 4,4%, cresce leggermente SUE (4,7%, +0,2%) e soprattutto Azione di Calenda, che arriva alla soglia del 4%. Ilo di Youtrend spulcia anche sulle preferenze dei leader. La premier ...