Sollitto | Tedesco è un tecnico giovane - ma navigato con esperienza internazionale

(Di lunedì 13 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Vincenzo, dirigente sportivo ed ex Team Manager della primavera dell’Anderlecht con Dendoncker. Queste le sue parole:su Kevin Denkey “Kevin Denkey? È una prima punta, ma fisicamente non è alto, quindi non dobbiamo aspettarci un attaccante da palle alte. Ma è molto fisico, è bravo a giocare tra le linee. È il nuovo che avanza in questo campionato belga che sta finendo. È un elemento saltato fuori quest’anno dopo varie esperienze in Francia. Dendoncker? Il ragazzo è arrivato nel momento nero di Mazzarri Dendoncker? Il ragazzo è arrivato nel momento nero di Mazzarri, si è trovato poi a metà febbraio Calzona che doveva mettere per l’ennesima volta a posto qualcosa. Non si capisce perché non sia stato sfruttato Dendoncker. Mazzarri aveva bisogno di ...