SOCIAL – Milan - che rovesciata di Zlatan Ibrahimovic | non pensar - fallo e basta Il post

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 13 maggio 2024), straordinariadi. L’ultimodello svedese sta facendo il giro del web Ci ha abituati a colpi strabilianti in campo, masa sempre come continuare a stupire tifosi dele appassionati di calcio di tutto il mondo. Prova ne sia l’ultima sua perla a San Siro con unasensazionale. L’ex attaccante svedese, ora consulente di RedBird e braccio destro di Gerry Cardinale alla guida del club rossonero, ha pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui lo si vede segnare in unaacrobatica e battere la mascotte rossonera, il Diavolo. Un video di pochi secondi che sta già facendo il giro dei ...